2019-09-25T11:32:26+03:00
Происшествия

77 мигрантов без документов задержали на уборке моркови и лука в Городищенском районе

У них не было патентов на работу
Екатерина МАЛИНИНА
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15 рабочих выдворят из страны.15 рабочих выдворят из страны.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сейчас самая горячая пора для фермеров подходит к концу. Основной урожай собран. Осталось убрать с полей морковку, лук, капусту. И занимаются этим в основном мигранты из стран ближнего зарубежья. И не всегда законно. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с силовиками из УФСБ по региону провели рейд по полям Городищенского района, где аграрии как раз и занимаются овощеводством.

77 граждан Таджикистана и Узбекистана трудились без патентов на работу, из них у 32 к тому же нашли нарушения в правилах въезда и режима проживания. Многие обитали тут же во времянках, хотя регистрация значилась совсем в другом месте. 15 мигрантам грозит выдворение из страны.

Сейчас следователи выясняют, кто нанял этих людей и кому, в итоге, принадлежат земельные угодья. По закону штрафы грозят не только работникам, но и нанимателям, причем в гораздо большем размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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