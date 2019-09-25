77 мигрантов без документов задержали на уборке моркови и лука в Городищенском районе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-25T11:32:26+03:00

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Сейчас самая горячая пора для фермеров подходит к концу. Основной урожай собран. Осталось убрать с полей морковку, лук, капусту. И занимаются этим в основном мигранты из стран ближнего зарубежья. И не всегда законно. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с силовиками из УФСБ по региону провели рейд по полям Городищенского района, где аграрии как раз и занимаются овощеводством.

77 граждан Таджикистана и Узбекистана трудились без патентов на работу, из них у 32 к тому же нашли нарушения в правилах въезда и режима проживания. Многие обитали тут же во времянках, хотя регистрация значилась совсем в другом месте. 15 мигрантам грозит выдворение из страны.

Сейчас следователи выясняют, кто нанял этих людей и кому, в итоге, принадлежат земельные угодья. По закону штрафы грозят не только работникам, но и нанимателям, причем в гораздо большем размере.

ИСТОЧНИК KP.RU