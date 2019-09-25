2019-09-25T11:02:28+03:00
Происшествия

В Астрахани восьмиклассницы обокрали девочку из села

Они познакомились с ней через соцсети
Екатерина МАЛИНИНА
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Дело передали в суд.Дело передали в суд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Две восьмиклассницы приехали к своей ровеснице в одно из сел Приволжского района. Девчонки познакомились через соцсети, сдружились, обсуждали музыку, парней. Горожанки напросились в гости к подруге. Родители были не против. Школьницы провели вместе весь день, а вечером, когда они уже были в городе, хозяева обнаружили ,что в доме пропали вещи: телефон, деньги, косметика.

Хозяйка обратилась в полицию с заявлением о краже. Телефон юные воровки своей новой подруге вернули добровольно, деньги они успели потратить на поход в кино и сладости, а косметику уже разделили между собой.

- В отношении подростков возбудили уголовное дело за кражу крупой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело передали в суд Приволжского района, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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