Три года условно и полтора миллиона рублей: волгоградца осудили за вырубку шести деревьев

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-25T10:26:11+03:00

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В Волгограде в этом году вырубили десятки деревьев. Делали это на вполне законных основания: для освобождения территорий парков от старых, больных и неудобных насаждений. А вот без соответствующих документов делать это категорически запрещается. За рубку без документов грозит уголовное наказание. 48-летний житель Урюпинска в ноябре 2018 года срубил пять сырорастущих дубов и один сухостой. Они ему мешали. Причем сделал он это на территории природного памятника «Черничкин сад».

Местные жители сообщили о варварстве в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а в апреле 2019 года дали 3 года условно и 300 тысяч штрафа.

- Но через полгода по суду взыскали дополнительно еще 1 миллион 260 тысяч рублей. Именно во столько специалисты оценили ущерб от его рубки. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU