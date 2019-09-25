2019-09-25T09:32:17+03:00
Общество

Дорогу на улице Полухина сделает новый подрядчик

Еще одна дорожная компания не справилась с ремонтом в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Более 40 дорог отремонтируют в Волгограде в этом году.Более 40 дорог отремонтируют в Волгограде в этом году.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На улице Полухина в Советском районе Волгограда вновь работает дорожная техника. В конце сентября на проезжую часть здесь уложили первые 500 тонн асфальтобетона. Работы возобновили после длительного перерыва. Прежний подрядчик не справился с объемами, сорвал все сроки. И в июле администрация города расторгла с ним контракт. Еще два месяца ушло на конкурсные процедуры, по итогам которых доделывает дорогу на Полухина муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района».

Комплексная реконструкция улицы Полухина – часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая площадь работ - более 13,5 тысячи квадратных метров. Делают дорогу по той же технологии, что и все остальные в последние годы. Покрытие будет из двух слоев – выравнивающего и финишного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Люки, бордюры – все включено.

А за проспектом уже близится к финалу ремонт улицы Автомобилистов. Осталось нанести разметку и привести порядок обочины.

Всего в этом году в Волгограде четыре дороги строят с нуля. Новенький асфальт получат более сорока улиц. При этом шесть из них сделают на год раньше, чем планировали, - мэрии удалось сэкономить на аукционах. Работы подходят к концу, где-то автомобилисты уже давно ездят по свежему покрытию. Ремонт остальных дорог также должны завершить до морозов и снега. Ведь отвечать за качество подрядчикам придется собственным рублем в течение четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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