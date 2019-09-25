2019-09-25T09:24:54+03:00
Общество

Люди с автоматами и оцепление: в Волгограде проходят антитеррористические учения

Волгоградцев просят не паниковать и не поддаваться панике
Екатерина МАЛИНИНА
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Учения продлятся один день.Учения продлятся один день.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К сожалению, Волгоград как никакой другой город знает, что такое терроризм и его последствия. Мы до сих пор не оправились от трагедий 2013 года. Чтобы подобные преступления не повторялись, нужна профессиональная работа всех силовиков. Именно поэтому несколько раз в год проводятся антитеррористические учения. 25 сентября состоится очередная тренировка всех ведомств. Тема тактико-специальных учений: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах промышленности».

Волгоградцев просят не пугаться людей в форме и с автоматами возле предприятий города. Также возможны оцепление и перекрытие дорог. Могут вас попросить и обойти задействованный в оперативной работе участок. Всю необходимую для горожан информацию Оперативный штаб Волгоградской области обещает предоставлять незамедлительно. Эти учения необходимы для отработки мер антитеррористической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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