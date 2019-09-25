Под Волгоградом четверо мигрантов угорели в вагончике

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-25T11:42:09+03:00

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ЧП произошло утром 24 сентября на территории кафе "Тихая Гавань" в поселке Дубовка. Четверо жителей Таджикистана нашли в вагончике, который стоял рядом с основным зданием. Когда бригадир зашел к ним утром, то нашел всех четверых без сознания.

Приехавшая «скорая» отвезла троих в больницу. Сейчас им оказывают необходимую помощь, они находятся в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое. Диагноз у всех один - отравление угарным газом. А вот четвертый, 37-летний мужчина, погиб еще до приезда медиков.

Сейчас следователи СУ СК по Волгоградской области разбираются во всех обстоятельствах ЧП: беседуют с соседями, изучают улики. Мужчины приехали в Волгоградскую область на заработки. Устроились в местное кафе, жили в подсобном помещение. Внутри было холодно, поэтому они решили согреться: развели костер в чугунной ванной, которая находилась внутри вагончика. Они сами не заметили, как заснули.

Все четверо находились в стране легально, документы у них в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU