2019-09-25T08:28:41+03:00
Происшествия

Из-за женщины 18-летний волгоградец ударил ножом своего приятеля

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
18-летний волгоградец ударил друга кухонным ножом.18-летний волгоградец ударил друга кухонным ножом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вряд ли участники этой истории хотели, чтобы она попала в полицию, даже пострадавший. Но сотрудники больницы города Николаевска как только к ним поступил пациент с ножевыми ранениями, сразу сообщили об этом в местный ОВД.

Силовики выяснили, что пациент ЦРБ в этот день пил водку вместе со своим 18-летним приятелем. Все закончилось бы как всегда: братанием и сном на ближайшей лавке. Но не в этот раз. В этот раз на вечеринку пришла дама. Каждый захотел ее внимания, из-за этого и поссорились. Молодой оказался проворней и агрессивней. Он схватил кухонный нож и несколько раз ударил соперника, а затем сбежал. Женщина вызвала «скорую».

- Молодого человека задержали. Он нигде не работает. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле ВолГУ таки будет больница: депутаты Волгограда одобрили строительство
В Волгограде спустя год нашли владельца канализации, заливающей улицу Землячки
На водителя, сбившего насмерть подростка в Михайловке, завели уголовное дело
Офицер после увольнения «заминировал» войсковую часть на острове Зеленый
77 мигрантов без документов задержали на уборке моркови и лука в Городищенском районе
В Астрахани восьмиклассницы обокрали девочку из села
Три года условно и полтора миллиона рублей: волгоградца осудили за вырубку шести деревьев
На юге Волгограда сбили 14-летнего школьника
Дорогу на улице Полухина сделает новый подрядчик
Люди с автоматами и оцепление: в Волгограде проходят антитеррористические учения
Под Волгоградом четверо мигрантов угорели в вагончике
В Михайловке пьяный на «ВАЗе» насмерть сбил 17-летнего мальчишку
Волгоградцев приглашают бесплатно проверить сердце
Волгоградская область потратит 3,4 миллиона рублей на развитие своей идентичности
Прокуратура в суде требует от мэрии Волгограда убрать 15 свалок в лесах
В Астрахани чиновник, принявший многоэтажку без ванн, отделался штрафом
В Волжском назвали места, где поставят 12 новых дорожных камер
Новым сенатором от Волгоградской области стал Николай Семисотов
В Волгограде виновный в сходе шести вагонов с рельс отделался штрафом
В Волгограде на взятке полицейскому поймали бизнесмена из Самары
Волгоградец приставил нож к горлу девушки и угнал ее машину
Владимир Шкарин приступил к обязанностям ректора ВолгГМУ
Из сквера за Невским собором в Волгограде вывезли 400 тонн строительного мусора
В Астрахани дорожники положили асфальт вокруг припаркованного авто
У астраханской полиции новый руководитель
Вплоть до пожизненного: суда ждут восемь наркоторговцев из Волгограда
Волгоградцы задолжали за капремонт полтора миллиарда
Заместители губернатора и главы комитетов администрации Волгоградской области потеряли работу