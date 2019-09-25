Из-за женщины 18-летний волгоградец ударил ножом своего приятеля

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-25T08:28:41+03:00

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Вряд ли участники этой истории хотели, чтобы она попала в полицию, даже пострадавший. Но сотрудники больницы города Николаевска как только к ним поступил пациент с ножевыми ранениями, сразу сообщили об этом в местный ОВД.

Силовики выяснили, что пациент ЦРБ в этот день пил водку вместе со своим 18-летним приятелем. Все закончилось бы как всегда: братанием и сном на ближайшей лавке. Но не в этот раз. В этот раз на вечеринку пришла дама. Каждый захотел ее внимания, из-за этого и поссорились. Молодой оказался проворней и агрессивней. Он схватил кухонный нож и несколько раз ударил соперника, а затем сбежал. Женщина вызвала «скорую».

- Молодого человека задержали. Он нигде не работает. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU