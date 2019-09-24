Волгоградцев приглашают бесплатно проверить сердце

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-24T19:19:49+03:00

Специалисты будут ждать пациентов на консультацию в торговом центре

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В Волгограде пройдет необычная акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца. 28 сентября врачи клиники «РЖД-Медицина» решили сами прийти к пациентам и устроить бесплатные прием прямо в Ворошиловском торговом центре.

Волонтеры -медики измеряют всем желающим давление, сделают ЭКГ, и проинформируют о профилактике инсультов и инфарктов. Кроме того, волгоградцы смогут получить квалифицированную консультацию области кардиологии, терапии и эндокринологии. В центре будут консультировать гостей заведующий отделением функциональной диагностики Анатолий Малахов и заведующая консультативно-диагностическим отделением Елена Костромеева.

А еще молодые специалисты обучат желающих навыкам скандинавской ходьбы.

Пройдет мероприятие, напомним, 28 сентября с 11.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU