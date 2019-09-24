2019-09-24T18:14:07+03:00
Общество

Прокуратура в суде требует от мэрии Волгограда убрать 15 свалок в лесах

Отходы сваливают на землях Дзержинского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ОНФ.Фото с сайта ОНФ.
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Пока чиновники исправно отчитываются о том, сколько кубов мусора собрали и сколько миллионов рублей потратили на экологию, волгоградские леса уже утопают в свалках. Особенно критическая ситуация сложилась в Дзержинском районе. Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры по жалобам волгоградцев провели проверку на территории городских лесов, и ужаснулись.

- Установлено, что в Дзержинском районе на землях лесного фонда Ворошиловского участкового лесничества расположено 15 несанкционированных свалок. Отходами усеяно более 6 тысяч квадратных метров земли. Объем мусора составляет более 2000 кубометров, - рассказывают «КП-Волгоград» в природоохранной прокуратуре.

Межрайонный прокурор направил в адрес органа местного самоуправления внесено представление. Однако, чиновники его проигнорировали. Тогда прокурор обратился в суд.

- Центральный райсуд удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме. На администрацию Волгограда возложена обязанность ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, - уточняют в ведомстве.

Но пока мусор и ныне там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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