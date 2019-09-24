В Астрахани чиновник, принявший многоэтажку без ванн, отделался штрафом

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-24T17:48:03+03:00

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В Астрахани начали выносить приговоры по уголовным делам, которые массово завели на чиновников всех уровней за аферы в ЖКХ. Напомним, за один день в июле этого года задержали сразу трех астраханских министров и 12 чиновников, возбудили 17 уголовных дел. По одному из них сегодня, 24 сентября, Кировский райсуд Астрахани вынес вердикт. На скамье подсудимых - начальник отдела технического надзора Управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политики администрации МО «Город Астрахань». Его сегодня призналли виновным в превышении должностных полномочий.

Как доказано в суде, в обязанности этого чиновника входило следить за тем, как соблюдаются требования проектов на объектах строительства.

- Достоверно зная о том, что домах микрорайона «Западный-2» в Астрахани (которые строились для переселенцев из аварийного жилья) застройщик не установил положенные по проекту чугунные ванны, он все равно подписал соответствующий акт о приемке выполненных работ. По этому акту из бюджета застройщику перечислили 2,2 миллиона рублей за фактически не выполненные работы, - подытоживают в СУ СК по Астраханской области.

На данный момент весь ущерб бюджету Астрахани возместили. но от ответственности это виновных не освобождает.

- Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 6 месяцев в сумме 224 тысячи рублей. Также ему запретили в течение двух лет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления, - уточняют «КП-Волгоград» в астраханской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU