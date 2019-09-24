В Волжском назвали места, где поставят 12 новых дорожных камер

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-24T17:09:33+03:00

Два комплекса автоматической видеофиксации установят на дороге через плотину ГЭС

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Что не говорите, а наших водителей камеры на дорогах хоть как то дисциплинируют. Поэтому их количество и растет день ото дня. Сегодня и в администрации Волжского объявили: до конца года в городе установят дополнительно 12 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волжского.

Новые камеры в Волжском поставят по следующим адресам:

- пересечение проспекта Ленина и улицы Королева,

- пересечение улицы Карбышева и улицы Королева,

- пересечение улицы Карбышева и улицы Профсоюзов,

- перекресток улицы Александрова и проспекта Дружбы,

- перекресток улицы Александрова и улицы Мира,

- перекресток улицы Александрова и улицы Пушкина,

- пересечение проспекта Ленина с улицы Молодогвардейцев,

- в районе улицы Кирова,17, улицы Александрова, 51, улицы Александрова, 57.

Также два комплекса установят на дороге через плотину ГЭС.

До конца года ГКУ «Безопасный регион» установит и настроит эти камеры.

Напомним, комплексы видеофиксации устанавливают в регионе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- С 2019 года Волжский выделен в отдельную агломерацию. В течение 5 лет на реализацию этого нацпроекта планируется направлять по 660 миллионов рублей ежегодно. Это позволит отремонтировать более 120 километров покрытия, продлить улицы Карбышева и Волжской военной флотилии, - добавляют в мэрии Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU