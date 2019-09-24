В Волгограде виновный в сходе шести вагонов с рельс отделался штрафом

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-24T16:22:16+03:00

Сотрудник «РЖД» знал о проблеме на путях, но ничего не сделал, чтобы устранить недочет

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В Михайловке Волгоградской области на скамье подсудимых оказался 48-летний сотрудник «РЖД». Казалось бы, что такого мог сделать «путейный» работник, чтобы стать фигурантом уголовного дела. Но, как оказалось, именно по его халатности весной 2018-го случилось большое ЧП.

Напомним, в апреле прошлого года на линейном участке Арчединской дистанции пути ОАО «РЖД» сошли с рельс шесть вагонов с цементом, следовавших в составе грузового поезда.

- В суде установлено, что подсудимый в тот период работал мастером дорожного линейного участка, и именно он следил за состоянием рельс. И как выяснилось, он знал о дефекте, который имеется на участке, однако, принял мер к устранению выявленных нарушений. Это и привело к ЧП, - сообщают в Южной транспортной прокуратуре.

Отметим, что в результате ЧП ОАО «РЖД» был причинен имущественный ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

- Суд признал сотрудника виновным, но, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, - гласит вердикт.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU