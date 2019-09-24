В Волгограде на взятке полицейскому поймали бизнесмена из Самары

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-24T16:08:20+03:00

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Бизнесмен из Самары бросил дома все свои дела и примчался в Волгоград, когда узнал, что ему грозит огромный штраф за перевозку груза. Но мужчина сделал только хуже, добавив к делу об административном нарушении еще и уголовное - за дачу взятки должностному лицу.

- В конце августа сотрудники областного батальона ДПС остановили в центре Волгограда четыре грузовых автомобиля. Грузовики везли габаритные тепловые установки для котельных. Вот только разрешительных документов у них на груз не было. На водителей составили админпротоколы, а на предпринимателя-грузоперевозчика сотрудники отдела технадзора волгоградского ГИБДД завели дело об админнарушении. Бизнесмену грозил штраф в размере 400 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

35-летний коммерсант из Самары приехал в Волгоград и сразу направился к начальнику подразделения полиции. Он предложил стражу порядка 200 тысяч рублей за бездействие. Но при передаче денег его задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ведется расследование, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU