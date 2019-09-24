Волгоградец приставил нож к горлу девушки и угнал ее машину

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-24T16:05:38+03:00

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В этот вторник Дзержинский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Гродищенского района. Его посадили за разбой.

В январе этого года парень приехал в поселок Аэропорт по делам. На улице заметил девушку, которая села в авт. Сначала он подошел к ней и через опущенное стекло спросил номер телефона такси. А через пару минут уже заскочил на заднее сиденье и приставил ей нож к горлу. Но автоледи была не из робкого десятка. Она смогла увернуться и выскочить из машины. Разбойник пересел на водительское кресло. Машинка была уже заведена, так что оставалось только нажать на педаль газа. Но девушка решила просто так не отдавать автомобиль угонщику, а преградила собой путь. Правда, водителю это не помешало продолжить путь. Он сбил волгоградку. она получила множественные ссадины и синяки.

Владелица авто сообщила об угоне в полицию. И машину и угонщика нашли в тот же день. Автомобиль девушке вернули, а преступника задержали.

- Суд приговорил разбойника с 7 годам и двум месяца колонии строгого режима. Он может обжаловать решение в областной инстанции, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU