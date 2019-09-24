Владимир Шкарин приступил к обязанностям ректора ВолгГМУ

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-24T16:00:09+03:00

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24 сентября в Волгограде прошла инаугурация губернатора Волгоградской области. В этот же день в медицинском университете состоялось внеочередное заседание ученого совета. Оба этих события связаны фамилией Владимира Шкарина. С вступлением в должность главы региона его вице-губернаторы, в том числе и Владимир Вячеславович, потеряли свои полномочия. И в этот же день бывший чиновник смог вступить в должность ректора ВолГМУ. Его выбрали руководить университетом на межвузовской конференции еще в июне, но к обязанностям он смог приступить только сейчас. Также остается вопрос и с мандатом депутата, который он по спискам должен получить от «Единой России». Теперь волгоградцу предстоит решить, сможет ли он совмещать работу в парламенте и руководство вузом.

Также на совете вручили медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» академику РАН Владимиру Ивановичу Петрову, который руководил вузом в течение 29 лет. Для этого из Москвы приехали высокие гости: заместитель министра Евгений Камкин и директор департамента управления делами и кадров Минздрава России Сергей Козлов. Владимир Петров получил должность президента ВолгГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU