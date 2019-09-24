Из сквера за Невским собором в Волгограде вывезли 400 тонн строительного мусора

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-24T15:45:35+03:00

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Сквер за строящимся в центре Волгограда собором Александра Невского обнесли забором и разбили в хлам. Рабочие демонтировали тротуары, выкорчевали старые трубы, убрали лавки и фонари. Но это только для того, чтобы на их месте создать новую комфортную зону отдыха.

- Сейчас рабочие уже демонтировали бордюры и неработающий поливочный водопровод, сняли тротуарную плитку и старый асфальт, вывезли с площадки свыше 400 тонн строительных отходов. Теперь приступят к прокладке коммуникаций и оформлению новых пешеходных дорожек, - поясняют в мэрии Волгограда.

Полностью обновят не только дорожки внутри сквера, но и вдоль улиц Володарского и Гоголя. А чтобы не создавать неудобств для пешеходов, ремонт будут вести поочередно.

Напомним, на преображение Александровского сквера планируют потратить 1,8 миллионов рублей. За эти деньги здесь сделают «Райский сад», высадят «Русский лес», поставят электронную библиотеку и построят амфитеатр.

- Строители сохранят все зеленые насаждения, убрав только сухостой. А в будущем высадят свыше 200 новых деревьев и более полусотни кустарников, - обещают в мэрии.

Отметим, что строительство храма должны завершить в 2021 году - к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU