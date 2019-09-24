2019-09-24T15:24:42+03:00
Общество

В Астрахани дорожники положили асфальт вокруг припаркованного авто

Машину, которая оказалась на пути асфальтоукладчика, решили не убирать. И так сойдет [фото]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Русских людей, казалось бы ничем не удивишь. Мы видели многое: и фонарный столб посреди пешеходной дорожки, и дверь вместо окна, и лестницу, упирающуюся в стену. Но, чтобы так положить асфальт, как это сделали в Астрахани, - это прям «мастерство высшей степени». Вечером 23 сентября кто-то выложил в сеть фотографию ремонта дорожного полотна в районе железнодорожного переезда по улице 28-й Армии в Астрахани. На нем видно, как тщательно и аккуратно дорожники закатали асфальт вокруг припаркованной машины. И ладно, что под иномаркой остался кусок незаасфальтированой дороги. И так сойдет.

astrakhan.onlineastrakhan.online
В Астрахани асфальт положили вокруг припаркованной машины
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Астраханцы в комментариях под фото блещут иронией: «Дизайн астраханской дороги», «Значит на грязь асфальт класть можно, а на машину значит нельзя. Надо было вкатать ее», «И эвакуатора, конечно же, не нашлось. А когда не надо они везде шныряют», «Это шедевр!»

Очевидцы говорят, что машина эта стоит на парковке уже давно, и видимо, брошена владельцем. Но после публикации «шедеврального ремонта» ее увезли на штрафстоянку. А ремонт дороги будет продолжен. Объект еще не закончен и не сдан в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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