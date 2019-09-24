Вплоть до пожизненного: суда ждут восемь наркоторговцев из Волгограда

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-24T14:28:56+03:00

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Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ОПГ из Волгограда, торговавшей наркотиками. В скором времени уголовное дело рассмотрит Рязанский суд. Известно, что в банду входили восемь наркоторговцев, которые промышляли запрещенными веществами начиная с 2015 года. Среди них - шесть женщин в возрасте от 20 до 36 лет, двое из них в момент преступления еще не достигли совершеннолетия, а также супруги двух участниц – 27 и 39 лет. Сообщники получали товар в Московской области и развозили его в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Курск, Ростов, Рязань.

- В дальнейшем наркотики расфасовывались на более мелкие дозы, которые распространялись через сеть тайников-закладок. В рамках уголовного дела сообщникам инкриминируется покушение на сбыт более 3 килограмм 324 грамм тяжелых синтетических наркотиков, которые были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

В задержании и расследовании участвовали сотрудники областного Главка и СУ СК. Несмотря на неопровержимые доказательства, не все подсудимые признали вину. Конечно, ведь наказание суровое: 20 лет тюрьмы или пожизненное.

ИСТОЧНИК KP.RU