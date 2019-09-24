Волгоградцы задолжали за капремонт полтора миллиарда

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-24T14:41:13+03:00

С начала 2019 года регоператор подал иски в суд на 93,2 миллиона рублей

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С момента начала программы капитального ремонта в Волгоградской области прошло почти пять лет. За эти годы отремонтировали тысячи домов, хотя и не без нареканий. Но если поначалу по тем или иным причинам не платил взносы каждый второй, то сейчас это лишь пара процентов. Тем не менее, за пять лет волгоградцы задолжали за капитальный ремонт около полутора миллиардов рублей. Долги с неплательщиков региональный фонд капремонта продолжает взыскивать через суд. C начала 2019 года регоператор подал иски по 22 166 лицевым счетам на общую сумму 93,2 миллиона рублей.

- Многие должники после получения судебного приказа стараются не затягивать судебные разбирательства и погашать задолженность, - рассказали «КП-Волгоград» в фонде капремонта.

Но есть и принципиальные неплательщики. А самым крупным должником по-прежнему остается администрация Волгограда, в собственности которой находится множество муниципальных квартир и нежилых помещений. Мэрия и фонд заключили соглашение о реструктуризации долга.

Желающим решить проблему в досудебном порядке волгоградцам регоператор также готов предоставить максимально приемлемые условия погашения задолженности. И учтите, после того, как судебные приказы поступают в службу судебных приставов, воспользоваться рассрочкой уже не получится. Также должники лишаются возможности оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU