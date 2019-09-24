Заместители губернатора и главы комитетов администрации Волгоградской области потеряли работу

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-24T14:20:24+03:00

Губернатор должен уже в ближайшее время определиться с командой: дела не ждут. Фото: администрация Волгоградской области

Кого из них снова примут в команду Андрея Бочарова, станет известно в ближайшее время

Изменить размер текста: A A

В Триумфальном зале панорамы 24 сентября прошла торжественная инаугурация губернатора Андрея Бочарова. Глава региона пообещал жителям работать на благо жителей, продолжить начатые проекты, чтобы жить в нашей области было комфортно, чтобы люди могли развиваться. А вот с кем он будет создавать будущее, пока не ясно. Первое постановление, которое подписал избранный губернатор о вступлении себя в должность. Это автоматически означает, что все его заместители и главы комитетов и управлений, лишаются своих должностей. Теперь главе первым делом предстоит решить кадровый вопрос.

Например, кто будет вместо Владимира Шкарина, которого избрали ректором медунверситета. Ходят разговоры, что среди вице-губернатора появится сразу же несколько новых для администрации людей.

Назначений ждут уже в ближайшее время, ведь задач у новой команды очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU