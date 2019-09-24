2019-09-24T13:57:33+03:00
Общество

Волгоградка вышла в финал конкурса «Учитель года 2019»

Преподаватель русского языка Лариса Арачашвили уже успешно прошла первое испытание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Ларисы Арачашвили.Фото с личной странички Ларисы Арачашвили.
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В этом году финальный этап конкурса «Учитель года-2019» проходит в Грозном. Именно туда отправилась и учитель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили. Молодой и перспективный педагог уже сумела победить в региональном конкурсе и обойти 27 претенденток, а сегодня поборется за звание лучшей на всероссийском этапе. И она уже с успехом прошла первое испытание - открытый урок.

- На этом этапе учителям также предстоит выполнить задания по темам «Учитель-профессионал» и «Внеурочное мероприятие». По итогам трех испытаний объявят 15 лауреатов, которые выйдут в следующий тур, - поясняют в региональном комитете образования.

Лариса Арачашвили преподает в волгоградской школе №55 «Долина знаний». А руководит этой школой Петр Байкалов, который в 2017-м году также участвовал в этом конкурсе вошел в число 15-ти лучших педагогов страны. Именно после этого учителю информатики из Городищенского района и предложили должность директора новой школы Волгоградаю Так что наставник у Лариса Арачашвили отличный. А значит, и шансов на победу у нее предостаточно.

- На втором очном этапе участникам предстоит выполнить адания «Учитель-мастер», «Мастер-класс» и «Образовательный проект», по результатам которых 1 октября назовут имена пяти призеров. Третий тур пройдет 3 октября в Москве, и включает два задания - публичную лекцию и «Разговор с Министром». А 4 октября в Кремлевском дворце на концерте, посвященном Дню учителя, наградят победителей и призеров, - добавляют в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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