2019-09-24T13:51:56+03:00
Общество

Сам себя сдал: под Волгоградом браконьер выложил фото с зайцем в соцсетях

Так как отстрел русака был официально запрещен, мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Санкции статьи довольно суровы: мужчине грозит до двух лет тюрьмы, в лучшем случае он отделается штрафом.Санкции статьи довольно суровы: мужчине грозит до двух лет тюрьмы, в лучшем случае он отделается штрафом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все чаще социальные сети помогают наказывать нарушителей. Например, в июле 2019 года астраханка выложила на своей странице фото с краснокнижными тюльпанами и заплатила штраф в размере десяти тысяч рублей. А в Калачевском районе Волгоградской области другой случай: охотник решил похвастаться в своем профиле фотографией с добычей - зайцем-русаком. Только вот не учел, что сезон давно закончился, а сам он из охотника превратился в браконьера. Снимок попался на глаза инспекторам облкомприроды. Началась проверка.

- Волгоградец не только сообщил о том, что охотился территории общедоступного охотничьего угодья Калачёвского района в тот период времени, когда охота на зайца-русака в нашем регионе запрещена, но и разместил фото трофея. Именно обнародование факта нарушения правил охоты стало поводом для проведения проверки и возбуждения дела об административном производстве, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Санкции статьи довольно суровы: мужчине грозит до двух лет тюрьмы, в лучшем случае он отделается штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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