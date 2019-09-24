2019-09-24T13:36:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом столкнулись «Форд» и «УАЗ»: двое в больнице

Водитель иномарки совершил ошибку, выехав на полосу встречного движения
Юлия Данильченко
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Водитель иномарки совершил ошибку, выехав на полосу встречного движенияВодитель иномарки совершил ошибку, выехав на полосу встречного движенияФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария случилась около десяти часов утра 24 сентября на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». 26-летний парень из Самары за рулем «Форд Фокуса» ехал по территории Дубовского района в сторону Камышина. На 228-ом километре он решил обогнать несколько автомобилей, разогнался и выехал на полосу встречного движения.

Вернуться в свой ряд молодой человек не успел. Как раз в момент перестроения на дороге появился «УАЗ», 59-летний водитель которого не мог предотвратить столкновение.

В пресс-службе областного Главка сообщили, что в больницу попали два человека. Среди них 32-летний пассажир «Форда», у него диагностировали переломы и травму головы. Также в медучреждение привезли водителя «УАЗа». Всем оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают инспекторы, полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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