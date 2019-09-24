2019-09-24T13:20:39+03:00
Происшествия

Астраханскому школьнику дали 1,4 года условно за анаболики

Подросток заказал запрещенные средства по интернету из Беларуси
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Погоня за красивым телом с минимальными усилиями привела школьника из Астрахани прямиком в на скамью подсудимых. За контрабанду анаболиков несовершеннолетний получил немалый срок – 1,4 года условно с испытательным сроком на два года.

Преступление он совершил 25 февраля 2019 года с помощью мобильного телефона. Парень нашел сайт, зарегистрированный в Республике Беларусь, и заказал запрещенные препараты – анаболики. Они очень популярны среди молодых людей, которые не хотят тратить много времени на спортзал, но являются незаконными.

- Оборот указанных лекарственных средств на территории РФ ограничен, о чем подсудимому было известно. Из объекта почтовой связи Республики Беларусь лекарственные средства в Астрахань. При выходе из отделения почтовой связи был задержан сотрудниками полиции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом столкнулись «Форд» и «УАЗ»: двое в больнице
В Волгограде 14-летний подросток помогал банде грабителей
В Камышине офицер избил старшего сержанта пехотной лопатой
ЖКХ лидирует: на оплату коммуналки волгоградцы тратят почти 30%
В Городище «ВАЗ» врезался в дерево: 39-летний автомобилист погиб
Городские депутаты на первом заседании прекратят полномочия трех депутатов
Под Волгоградом сгорел деревянный дом: есть погибшие
14% жителей Волгоградской области сделали прививки от гриппа
Волгоград попал в ТОП-10 городов, где много пьют и продают самогон
Волгоградцы могут пройти диспансеризацию в вечерние часы
В Волгограде аферистов, обманувших банки на 100 миллионов рублей, отправили в колонию
Суд выпустил из-под ареста экс-депутатов гордумы Волгограда Щура и Литвиненко
В Волгограде офицера осудили за шантаж бизнесмена
Когда включат отопление в Волгограде в 2019 году: отопительный сезон могут начать досрочно
Волгоградская область в конце рейтинга роста зарплат по стране
Администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит
В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд