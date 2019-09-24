Астраханскому школьнику дали 1,4 года условно за анаболики
Погоня за красивым телом с минимальными усилиями привела школьника из Астрахани прямиком в на скамью подсудимых. За контрабанду анаболиков несовершеннолетний получил немалый срок – 1,4 года условно с испытательным сроком на два года.
Преступление он совершил 25 февраля 2019 года с помощью мобильного телефона. Парень нашел сайт, зарегистрированный в Республике Беларусь, и заказал запрещенные препараты – анаболики. Они очень популярны среди молодых людей, которые не хотят тратить много времени на спортзал, но являются незаконными.
- Оборот указанных лекарственных средств на территории РФ ограничен, о чем подсудимому было известно. Из объекта почтовой связи Республики Беларусь лекарственные средства в Астрахань. При выходе из отделения почтовой связи был задержан сотрудниками полиции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU