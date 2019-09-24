2019-09-24T11:51:27+03:00
Происшествия

В Волгограде 14-летний подросток помогал банде грабителей

Всего сообщники напали на 11 человек, но потерпевших может быть больше
Юлия Данильченко
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Полицейские обращаются к горожанам: если вы пострадали от рук грабителей, обращайтесь по телефонам 93-01-11 или 02.Полицейские обращаются к горожанам: если вы пострадали от рук грабителей, обращайтесь по телефонам 93-01-11 или 02.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Грабеж» возбудили в отношении четырех жителей Волгограда: мужчин 29, 33 и 34 лет, а также 14-летнего подростка, который был вовлечен в преступную схему. Лишь за август-сентябрь 2019 года банда ограбила минимум одиннадцать волгоградцев. Сообщники буквально набрасывались на прохожих, срывали с них драгоценности и убегали. Причем самым активным членом группировки был именно мальчик, который в школе не учился, решив с раннего возраста зарабатывать незаконным способом.

- Подозреваемые сознались в содеянном. Установлено, что похищенные ювелирные украшения они сдавали в скупки или ломбарды за пределами Волгограда – на территории области, тратив вырученные деньги на личные нужды. В настоящее время оперативники располагают информацией об 11 потерпевших, однако не исключают, что их число гораздо больше, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас все находятся под стражей. Решать судьбу несовершеннолетнего будут сотрудники областного СК. А полицейские обращаются к горожанам: если вы подозреваете, что также пострадали от действий этих грабителей, обращайтесь по телефонам - 93-01-11 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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