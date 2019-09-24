В Камышине офицер избил старшего сержанта пехотной лопатой

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-24T10:57:13+03:00

Изменить размер текста: A A

По уголовному делу в отношении офицера Камышинского гарнизона вынесен приговор: Дмитрию Сивкову, избившему подчиненного, дали два года колонии и запретили работать в государственных органах как минимум год. Судили его по статье за превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия.

Сам инцидент произошел в январе 2019 года, когда Сивков вернулся после отпуска на службу. Он стал искать военное имущество, за которое отвечал головой. Пришлось даже обратиться в прокуратуру с заявлением о пропаже. Быстро выяснили, что никакого хищения не было, имущество перенесли в помещение роты, чтобы начальник более ответственно относился к своим обязанностям. С этого и начался конфликт.

- В последующем Сивков узнал, что к произошедшему причастен старший сержант контрактной службы, исполняющий обязанности старшины роты, для которого он является начальником по воинскому званию. Будучи недовольным тем, что последний отказался отвечать на его вопросы, Сивков нанес ему малой пехотной лопатой не менее 6 ударов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

Травмы оказались серьезными, пришлось вызывать медиков. Вред здоровью впоследствии оценили как тяжкий. Хоть командир взвода и пытался загладить вину, но срока не избежал.

ИСТОЧНИК KP.RU