2019-09-24T10:20:10+03:00
Общество

ЖКХ лидирует: на оплату коммуналки волгоградцы тратят почти 30%

Еще 50% уходит на транспорт, телекоммуникации, образование и бытовые услуги
Юлия Данильченко
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Волгоградстат опубликовал очередной отчет о том, как живут волгоградцы. На этот раз исследование касается объема платных услуг, которые предоставили населению Волгоградской области. За девять месяцев 2019 года, с января по август, горожане и селяне потратили на это 98 миллиардов рублей, что ненамного превышает прошлогодние показатели.

Львиную долю в расходах волгоградцев занимают коммунальные услуги. Почти 30% уходит на оплату ЖКХ. Еще 15% тратится на оплату транспортных услуг, чуть меньше (14,9%) на телекоммуникации, 13,2% приходится на бытовые услуги и лишь 7,3% - на образование.

- Более половины объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Волгоградстата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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