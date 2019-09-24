2019-09-24T09:47:09+03:00
Происшествия

В Городище «ВАЗ» врезался в дерево: 39-летний автомобилист погиб

У мужчины не было водительских прав
Юлия Данильченко
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Из семи аварий, которые произошли в Волгоградской области 23 сентября, девять человек получили травмы, еще один погиб. В смертельное ДТП попал 39-летний мужчина из Городищенского района. Около шести часов вечера он сел за руль «девяносто девятой», при этом водительских прав у автомобилиста не было.

- Двигаясь по автодороге «Песковатка – Вертячий» в сторону хутора Вертячий, не справился с управлением, выехал на встречную обочину и совершил наезд на дерево, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Попавшую в ДТП машину видели проезжавшие мимо очевидцы. Они и вызвали сотрудников полиции, а также врачей «скорой помощи». Но спасти водителя так и не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту инспекторы ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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