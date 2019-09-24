2019-09-24T09:29:20+03:00
Общество

Городские депутаты на первом заседании прекратят полномочия трех депутатов

Алексей Волоцков, Андрей Таев и Алексей Рыгин уходят в Облдуму
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Одно место останется вакантным до весны.Одно место останется вакантным до весны.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

На 25 сентября намечено первое заседание депутатов Гордумы после летних каникул. На повестке дня множество вопросов. Но главный из них – кадровый вопрос. Ведь три городских парламентария участвовали на выборах в областную Думу и победили по одномандатным округам. Так что коллегам предстоит прекратить полномочия Алексея Волоцкова, Андрея Таева и Алексея Рыгина.

Но только два из трех мест будет вновь занято. Волоцков и Таев прошли в Гордуму по спискам, так что вместо них «Единая Россия» назначит своих депутатов. А вот кто будет вместо Алексея Рыгина, избиратели решат весной следующего года, когда будет единый день голосования.

Кстати, на первом заседании предстоит решить вопросы, которые касаются землепользования, и муниципального имущества. Также собираются наградить почетными грамотами Гордумы несколько жителей Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24