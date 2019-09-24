Городские депутаты на первом заседании прекратят полномочия трех депутатов

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-24T09:29:20+03:00

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На 25 сентября намечено первое заседание депутатов Гордумы после летних каникул. На повестке дня множество вопросов. Но главный из них – кадровый вопрос. Ведь три городских парламентария участвовали на выборах в областную Думу и победили по одномандатным округам. Так что коллегам предстоит прекратить полномочия Алексея Волоцкова, Андрея Таева и Алексея Рыгина.

Но только два из трех мест будет вновь занято. Волоцков и Таев прошли в Гордуму по спискам, так что вместо них «Единая Россия» назначит своих депутатов. А вот кто будет вместо Алексея Рыгина, избиратели решат весной следующего года, когда будет единый день голосования.

Кстати, на первом заседании предстоит решить вопросы, которые касаются землепользования, и муниципального имущества. Также собираются наградить почетными грамотами Гордумы несколько жителей Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU