2019-09-24T08:44:47+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сгорел деревянный дом: есть погибшие

Обстоятельства ЧП устанавливаются
Юлия Данильченко
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Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливаетсяЕсть пострадавшие. Причина пожара устанавливается
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Ближе к часу ночи 24 сентября в городе Котово на улице Октябрьской загорелся частный дом. Очевидцы, увидев задымление, позвонили сотрудникам МЧС Волгоградской области. На место выехали пожарные расчёты 43-й пожарно-спасательной части. Было известно, что внутри находились как минимум два человека.

Дом оказался деревянный, обмазанный глиной, поэтому вспыхнул как спичка. Спасатели приехали очень быстро и через четверть часа уже ликвидировали горение. Сейчас на месте работают пожарные эксперты и правоохранители.

- Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области и напомнили: - Мы напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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