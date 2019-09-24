14% жителей Волгоградской области сделали прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-24T08:21:39+03:00

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Сразу же с наступлением холодов в Волгоградской области началась прививочная кампания. Уже более 14% населения региона (354513 человек) успели побывать в поликлиниках и сделать вакцину от гриппа. Всего за счет государства на детей, студентов, беременных, находящихся в так называемой «группе риска», пенсионеров, сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных и коммунальных организаций выделили 1,270 миллиона доз вакцины Совигрипп. Из этого количества израсходована примерно половина.

- Активно прививаются медицинские работники - привито 82% от планового количества, работники образовательных учреждений – привито 56% от планового количества, привито 40% от числа подлежащих работников транспорта, 35% работников сферы обслуживания и других, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

По районам впереди всех Калачевский, Клетский, Новоаннинский, Октябрьский, Палласовский, Светлоярский, Урюпинский. Там прививку сделали ло 38% жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU