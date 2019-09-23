Волгоград попал в ТОП-10 городов, где много пьют и продают самогон

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-23T19:09:45+03:00

А это, по данным исследователей, говорит о плохой экономической ситуации в городе

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Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ решили для оценки экономической ситуации в стране в целом и в городах в частности использовать показатель потребления самогона. Логика простая: чем больше люди «гонят» и употребляют бормотуху, тем хуже они живут. И наоборот. Путем опроса аналитики провели исследование в городах с населением более 250 тысяч человек. И оказалось, что Волгоград попал в «десятку» лидеров по самогоноварению.

В принципе неудивительный факт, ведь достаточно взглянуть на сводку волгоградской полиции, которая пестрит фактами задержания бутлегеров. Буквально на днях правоохранители конфисковали тонны контрафактного алкоголя на 17 миллионов рублей.

Но аналитики, чтобы оценить уровень потребления бормотухи, летом и осенью эксперты опрашивали горожан. Задавали два вопроса. Первый - «Есть ли среди ваших друзей/знакомых те, кто занимается самогоноварением или делает вино в домашних условиях?». В Волгограде тех, кто ответил «Да», оказалось 6% среди опрошенных. В Волжском -5,6%, в Ростове-на-Дону - 4,7%, в Астрахани - 6,4%, в Питере - 3,3%, в Москве - 3,6%.

Второй вопрос звучал так: «Там, где вы живете, легко ли купить самодельный алкоголь?». В Волгограде положительно ответил 1% респондентов.

В ТОП-10 городов, где распространено производство самогона попали кроме Волгограда, еще и Астрахань, Ульяновск, Саранск, Липецк и Новороссийск.

При этом аналитики отметили, что в целом по стране производство и объем торговли самодельным алкоголем сокращается. А это значит, что доходы населения растут.

ИСТОЧНИК KP.RU