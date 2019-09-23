Волгоградцы могут пройти диспансеризацию в вечерние часы

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-23T18:37:00+03:00

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Волгоградцы, кто еще не прошел положенную диспансеризацию, не поленитесь проверить свое здоровье! Тем более, что для вас даже изменили график работы специалистов в медучреждениях. Для того, чтобы больше людей смогли прийти в поликлиники на обследование, врачи теперь ведут прием и в вечернее время.

- В рамках диспансеризации вы сможете получить консультации терапевта, офтальмолога, невролога, хирурга и провести исследование крови, - напоминают в облздраве. - Кроме этого, женщинам старше 40 лет проводят маммографию, мужчинам — скрининг на выявление новообразований предстательной железы, а также обследование желудочно-кишечного тракта.

Почти 260 тысяч волгоградцев уже прошли диспансеризацию в этом году, и 68 тысяч из этих людей отправили на дообследование. А значит, у человека вовремя диагностируют заболевания.

- В Волгоградской области принимать пациентов по новому графику (в вечерние часы и по выходным дням) начали 54 государственных учреждения здравоохранения, а также поликлиника ОАО «РЖД». Информация о графике работы и специалистах, задействованных в диспансеризации, размещена на сайтах организаций, - отмечают в региональном комитете здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU