2019-09-23T18:37:00+03:00
Общество

Волгоградцы могут пройти диспансеризацию в вечерние часы

54 медучреждения области перешли на новый график работы
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградцы, кто еще не прошел положенную диспансеризацию, не поленитесь проверить свое здоровье! Тем более, что для вас даже изменили график работы специалистов в медучреждениях. Для того, чтобы больше людей смогли прийти в поликлиники на обследование, врачи теперь ведут прием и в вечернее время.

- В рамках диспансеризации вы сможете получить консультации терапевта, офтальмолога, невролога, хирурга и провести исследование крови, - напоминают в облздраве. - Кроме этого, женщинам старше 40 лет проводят маммографию, мужчинам — скрининг на выявление новообразований предстательной железы, а также обследование желудочно-кишечного тракта.

Почти 260 тысяч волгоградцев уже прошли диспансеризацию в этом году, и 68 тысяч из этих людей отправили на дообследование. А значит, у человека вовремя диагностируют заболевания.

- В Волгоградской области принимать пациентов по новому графику (в вечерние часы и по выходным дням) начали 54 государственных учреждения здравоохранения, а также поликлиника ОАО «РЖД». Информация о графике работы и специалистах, задействованных в диспансеризации, размещена на сайтах организаций, - отмечают в региональном комитете здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоград попал в ТОП-10 городов, где много пьют и продают самогон
В Волгограде аферистов, обманувших банки на 100 миллионов рублей, отправили в колонию
Суд выпустил из-под ареста экс-депутатов гордумы Волгограда Щура и Литвиненко
В Волгограде офицера осудили за шантаж бизнесмена
Когда включат отопление в Волгограде в 2019 году: отопительный сезон могут начать досрочно
Волгоградская область в конце рейтинга роста зарплат по стране
Администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит
В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде