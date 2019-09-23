2019-09-23T17:36:13+03:00
Происшествия

В Волгограде аферистов, обманувших банки на 100 миллионов рублей, отправили в колонию

Директор, бухгалтер и их сообщник брали огромные кредиты под фиктивные документы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Им дали 22 года на троих за мошенничество с многомиллионными кредитами. Сегодня, 23 сентября, апелляционный суд Волгоградской области поставил точку в этом деле. Александр Карасько проведет в колонии строгого режима 9 лет и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Такой же штраф и 7 лет колонии общего режима получил бывший бизнесмен Михаил Шумилов, а его бухгалтер Елена Леонидова проведет в колонии 6 лет и заплатит 300 тысяч штрафа.

Напомним, этих жителей Волжского признали виновными в «мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой в особо крупном размере». Шумилов в 2013-м вместе с Леонидовой и Карасько получили по «липовым» документам в двух банках кредиты на сумму 135 миллионов рублей. Первый год, создавая видимость, они платили проценты по договорам, а потом перестали платить совсем. Через суд банки смогли взыскать только 20 миллионов рублей.

- Кроме того, в декабре 2015 года Шумилов обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые он якобы ранее занял своей же фирме, - рассказывают в областном суде.

В Карасько еще и попытался «откупиться» от правосудия на 1 миллион рублей, за что «схлопотал» еще одну статью и более суровое наказание. Но он единственный кто полностью признал свою вину. Шумилов и Леонидова свою вину не признали, более того, посчитали приговор Волжского суда слишком суровым, оспорили его и просили вердикт отменить. Но наказание осталось неизменным.

- Приговор вступил в законную силу, - подытоживают в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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