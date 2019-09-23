В Волгограде офицера осудили за шантаж бизнесмена

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-23T16:55:18+03:00

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В Волгограде заместитель командира бригады по тылу – начальника тыла войсковой части Башкатов умудрился замучить шантажом владелльца местного магазина. Спросите, какое отношение офицер имеет к бизнесмену? По сути никакого. Но Башкатов взял запугиванием.

Сначала он «урезал» бизнесмену число клиентов: для этого приказал подчиненным (под предлогом необходимости соблюдения распорядка дня и поддержания чистоты на территории) не впускать военнослужащих в торговый павильон. А так как магазин стоит рядом с частью, то предприниматель потерял покупателей. Затем перешел к прямому шантажу.

- 2 сентября Башкатов пришел к коммерсанту и заявил, что его киоск намерены снести, так как он, якобы, стоит на территории воинской части. И тут же пообещал за 50 тысяч рублей «способствовать» его дальнейшей работе. Бизнесмен не пошел на эти условия. Тогда Башкатов поставил у магазина подчиненного и запретил ему пускать в магазин военнослужащих. Под таким «натиском» владелец киоска согласился платить офицеру 40 тысяч рублей ежемесячно за «покровительство». А сам 24 октября 2018-го пошел с заявлением в полицию. 1 ноября на автостоянке, расположенной рядом с КПП, во время передачи Башкатова и задержали с поличным, - рассказывают «КП-Волгоград» в Военном следственном управлении СК РФ по Южному военному округу.

Сегодня офицеру вынесли приговор. Он отделался штрафом в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU