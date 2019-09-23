2019-09-23T16:14:01+03:00
Общество

Когда включат отопление в Волгограде в 2019 году: отопительный сезон могут начать досрочно

На объектах социальной сферы отопление разрешили включать, не дожидаясь холодов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В детсадах, школах и больницах могут дать отопление, не дожидаясь среднесуточных +8 градусов.В детсадах, школах и больницах могут дать отопление, не дожидаясь среднесуточных +8 градусов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Осень в этом году застала волгоградцев буквально врасплох: из сарафанов и шорт люди сразу переоделись в куртки. А в квартирах похолодало настолько, что главным вопросом на повестке дня стал - «Когда в Волгограде включат отопление?» И уже есть хорошая новость: в 2019-м году отопительный сезон может начаться раньше обычного срока.

Старт отопительного сезона сегодня, 23 сентября, обсуждали и на оперативном совещании у губернатора Волгоградской области Андрей Бочарова. Подчиненные заверили главу региона, что подготовка идет по графику: готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона на сегодня составляет порядка 97%. За ситуацией следит областная межведомственная комиссия.

Напомним, что согласно постановлению Правительства РФ отопительный сезон в городах могут начинать на шестые сутки, если пять дней до этого среднесуточная температура воздуха была не выше +8 градусов. Но Андрей Бочаров разрешил муниципалитетам включать отопление даже раньше этого срока.

- Главам муниципальных образований Волгоградской области надо предусмотреть начало подачи тепла на объекты социальной сферы ранее начала отопительного сезона, - подчеркнул губернатор.

И потребовал, чтобы к 15 октября все инженерные сети, жилищный фонд и объекты социальной сферы были готовы к приему теплоносителя на сто процентов. А также поручил активизировать проверки состояния внутридомового газового оборудования.

- Теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить паспорта готовности к работе в отопительный период в срок до 1 ноября, муниципальные образования — в срок до 15 ноября 2019 года, - уточняют в администрации региона. - Промежуточная информация о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона будет представлена губернатору до 5 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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