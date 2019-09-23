2019-09-23T15:49:52+03:00
Общество

Волгоградская область в конце рейтинга роста зарплат по стране

За полгода они выросли всего на четыре процента
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Сколько зарплату не поливай, больше не будет.Сколько зарплату не поливай, больше не будет.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Очередное исследование подготовило агентство РИА Новости. Они решили посмотреть, как растут зарплаты в разных уголках страны. Брали официальные данные с Ростата и сравнивали их с цифрами полугодовой давности. И итог для Волгоградской области весьма печальный. Мы попали на 81 место из 85.

На первом месте оказалась Костромская область. У них среднемесячная зарплата выросла на 14,7 процента за 6 месяцев и стала 26900 рублей. И покупательская способность оценивается в 1,93 (отношение к фиксированному набору товаров и услуг). В Волгоградской области этот показатель такой же, но при этом зарплаты выросли у нас всего на 4 процента. Сейчас это цифра 27613 рублей.

Москва оказалась совсем не в лидерах. Рост составил 8,6 процента. При этом обычный заработок у них – 79 тысяч рублей, а отношение к тратам 3,48.

Последнее место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там всего лишь +2,3 процента. Но! Средняя зарплата при этом 90 тысяч рублей. Ну а покупательская способность 4,6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоград попал в ТОП-10 городов, где много пьют и продают самогон
Волгоградцы могут пройти диспансеризацию в вечерние часы
В Волгограде аферистов, обманувших банки на 100 миллионов рублей, отправили в колонию
Суд выпустил из-под ареста экс-депутатов гордумы Волгограда Щура и Литвиненко
В Волгограде офицера осудили за шантаж бизнесмена
Когда включат отопление в Волгограде в 2019 году: отопительный сезон могут начать досрочно
Администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит
В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде