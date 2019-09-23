Волгоградская область в конце рейтинга роста зарплат по стране

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-23T15:49:52+03:00

Сколько зарплату не поливай, больше не будет. Фото: Андрей МИРЕЙКО

За полгода они выросли всего на четыре процента

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Очередное исследование подготовило агентство РИА Новости. Они решили посмотреть, как растут зарплаты в разных уголках страны. Брали официальные данные с Ростата и сравнивали их с цифрами полугодовой давности. И итог для Волгоградской области весьма печальный. Мы попали на 81 место из 85.

На первом месте оказалась Костромская область. У них среднемесячная зарплата выросла на 14,7 процента за 6 месяцев и стала 26900 рублей. И покупательская способность оценивается в 1,93 (отношение к фиксированному набору товаров и услуг). В Волгоградской области этот показатель такой же, но при этом зарплаты выросли у нас всего на 4 процента. Сейчас это цифра 27613 рублей.

Москва оказалась совсем не в лидерах. Рост составил 8,6 процента. При этом обычный заработок у них – 79 тысяч рублей, а отношение к тратам 3,48.

Последнее место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там всего лишь +2,3 процента. Но! Средняя зарплата при этом 90 тысяч рублей. Ну а покупательская способность 4,6.

ИСТОЧНИК KP.RU