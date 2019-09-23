2019-09-23T14:34:57+03:00
Общество

Долговая яма растет: администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит

Областной центр - худший по исполнению бюджета в регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоград погряз в долгах.Волгоград погряз в долгах.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Казалось бы, у Волгограда есть все, чтобы обеспечивать благосостояние свое и своих жителей, но наш областной центр никак не может выбраться из долговой ямы. Городу помогают и из федерального бюджета, и из областного, концы с концами все равно не сводят. Потому берут еще 1,1 миллиард рублей в кредит. Об этом «КП-Волгоград» узнал из сайта Госзакупок, где город ищет того, кто им займет такие деньги.

На сайте размещено три лота: два из них на заемы по 400 миллионов рублей, и один - на 300 миллионов.

Берет Волгоград этот кредит на 366 дней и обязуется погасить до 31 декабря 2020-го. Берет, естественно, под проценты, на оплату которых уйдет 88 миллионов рублей.

К слову, 2018-й год Волгоград тоже закончил с дефицитом в сумме 595 миллионов рублей (именно настолько расходы превысили доходную часть). И это самый большой дефицит среди бюджетов муниципалитетов Волгоградской области за прошлый год. Такие цифры дает Волгоградстат.

Надо отметить, что 15 из 38-ми районов и городских округов вообще прошлый год закончили с профицитом. Например, профицит Городищенского района составил 51,3 миллиона рублей, Кумылженского - 42,1 миллион. При этом все города региона (Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово) закончили 2018-й год с «минусом» с бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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