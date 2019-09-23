2019-09-23T14:29:39+03:00
Общество

В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд

Он подал иск на ТИК Дзержинского района
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд решит, обоснованны ли претензии Михаила Таранцова к районному ТИКу.Суд решит, обоснованны ли претензии Михаила Таранцова к районному ТИКу.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Волгоградской областной думы. Первое заседание парламентариев уже 25 сентября. Волгоградский избирком доложил о легитимности голосования и результатов. Нарушений, которые повлияли бы на итоги, не было. Но не все согласились с такими выводами. В Волгоградский областной суд свой иск подал Михаил Таранцов, член партии КПРФ и кандидат в депутаты по Краснооктябрьскому району. Народный избранник проиграл Алексею Волоцкову. И причиной считает нарушения.

- В бюллетенях была еще одна фамилия: Таранцева, кандидата от партии пенсионеров. Это способ забрать голоса, - заявил коммунист на конференции после выборов.

И действительно, никому неизвестный кандидат, который совсем не вел никакую агитацию и не известен в районе, получил весьма большой процент голосов для инкогнито. Плюс было много испорченных бюллетеней, где галочка напротив Таранцева зачеркнута, а напротив Таранцова поставлена.

Михаила Александрович считает, что если бы не эти нарушения, он бы одолел главного конкурента от «Единой России» Алексея Волоцкова. Хотя сам избранный депутат так не считает.

- Думаю, это очередной пиар. После 30 лет в политике очень тяжело уходить, невольно ищешь виноватого и крайнего, а причину надо искать в себе. Людям надоел негатив. Разрыв в три тысячи голосов о чем-то говорит. Я стараюсь изменить район. Волгоградца сделали свой выбор. Надо иметь честь и совесть уходить достойно, - считает Алексей Волоцков, депутат Волгоградской областной Думы.

Кстати, Алексей Волоцков в исковом заявлении значится заинтересованным лицом, как и Сергей Таранцев. Заседание намечено на 15 октября.

Суду предстоит решить, обоснованны ли претензии Михаила Таранцова. Даже если итоги по этому ТИКу отменят, перевыборы состоятся не раньше весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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