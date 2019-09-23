Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-23T13:59:59+03:00

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Печально осознавать, но, к сожаллению, это факт - в нашей стране многие безответственно подходят к вопросам соблюдения требований безопасности на производстве. Подтверждением служат многочисленные травмы и смерти на рабочих местах. Люди гибнут по халатности своей и ответственных лиц. На днях в Астраханской области погиб еще один рабочий, ему было 60 лет.

Случилось ЧП на стройке в Ахтубинском районе. 19 сентября бригада строителей работала на объекте - строили здание. 60-летний каменщик выполнял работы на втором этаже. В тот момент он как раз собирался спуститься вниз по лестнице, но оступился и рухнул вниз. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Астраханской области.

- Лестница была без перил. Мужчина скончался от полученных травм на месте, - констатируют печальные факты в следственном управлении региона. - Следователи проводят проверку по факту гибели каменщика на стройке. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU