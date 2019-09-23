В Волгограде сирота добился жилья только через суд

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-23T13:25:04+03:00

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Вот уже много лет всем сиротам, не имеющим закрепленной за ними жилплощади, положено жилье. Но закон этот буксует и работает очень медленно. Чиновники называют одну основную причину: нехватка денег. Их федеральный бюджет выделает, но не достаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Иногда в ситуации вмешивается прокуратура или суд. Например, таким образом может благополучно разрешиться история молодого человека из Ленинска.

Десять лет назад паренек лишился матери и отца, которого посадили за убийство жены. Ребенка направили в детский дом, где он воспитывался до совершеннолетия. Затем пошел учиться. Но даже когда волгоградцу исполнилось 23 года, положенные по закону квадратные метры ему не дали. И даже не попытались. Чиновники комитета по строительству отвечали на жалобы так: сирота стоит в очереди, пусть ждет.

Но жить волгоградцу было негде. И тогда он обратился в суд с требованием предоставить жилое помещение на условиях социального найма.

- Волгоградский областной суд вынес решение: обязать администрацию предоставить молодому человеку жилье. Представитель ответчика с приговором не согласился и обжаловал его в областной инстанции. В итоге решение оставил без изменений, - сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградском областном суде.

Так что у волгоградца есть все шансы получить свои квадратные метры.

ИСТОЧНИК KP.RU