2019-09-23T12:59:57+03:00
Звезды

Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»

Малышей приглашают на безудержное веселье в музей-заповедник «Старая Сарепта»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Приводите детвору, не пожалеете!Приводите детвору, не пожалеете!
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Вы грустите от того, что лето закончилось? Вас одолевает осенняя хандра? Ай-да музей-заповедник «Старая Сарепта» развеивать это пасмурное настроение! Здесь устраивают для детворы «Пижамную вечеринку».

Что это еще за праздник такой? Это детская интерактивная программа, на которой гости смогут чувствовать себя расслаблено и непринужденно. Малышей ждут дефиле пижам и бой подушками, хулиганское рисование и тоннель желаний.

- Никаких нарядов, которые страшно запачкать и причесок, которые можно растрепать, никакого чинного поведения за столом. Детская пижамная вечеринка — это валяние на полу, бои подушками, удобные пижамы и безудержное веселье. Детвора будет в восторге» - обещают организаторы этого необычного мероприятия.

Когда? - 28 сентября. Начало - в 11.00

Возраст: 4-7 лет.

Стоимость: 150 рублей.

(Только обязательно прихватите с собой пижамы и подушки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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