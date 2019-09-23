Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
Вы грустите от того, что лето закончилось? Вас одолевает осенняя хандра? Ай-да музей-заповедник «Старая Сарепта» развеивать это пасмурное настроение! Здесь устраивают для детворы «Пижамную вечеринку».
Что это еще за праздник такой? Это детская интерактивная программа, на которой гости смогут чувствовать себя расслаблено и непринужденно. Малышей ждут дефиле пижам и бой подушками, хулиганское рисование и тоннель желаний.
- Никаких нарядов, которые страшно запачкать и причесок, которые можно растрепать, никакого чинного поведения за столом. Детская пижамная вечеринка — это валяние на полу, бои подушками, удобные пижамы и безудержное веселье. Детвора будет в восторге» - обещают организаторы этого необычного мероприятия.
Когда? - 28 сентября. Начало - в 11.00
Возраст: 4-7 лет.
Стоимость: 150 рублей.
(Только обязательно прихватите с собой пижамы и подушки).
ИСТОЧНИК KP.RU