2019-09-23T11:58:36+03:00
Происшествия

В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей

Он получила ее за снижение налогов с предприятия
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщину оставили под стражей.Женщину оставили под стражей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Сотрудники налоговой службы выезжают с камеральными проверками по предприятиям, отчетность которых вызывает вопросы. Изучают документы: как работала фирма, сколько доходов получила, сколько налогов уплатила в бюджет. Во время одного из таких выездов главный налоговый инспектор ФНС №11 попалась на взятке.

Ее предложило через посредника руководство предприятия. Они хотели снизить доначисленных налогов с 17 миллионов до 5 миллионов рублей. За это предложили даме 250 тысяч рублей. От такой компенсации женщина не отказалась, внутренне успокоив себя маленькой зарплатой ведомства.

- Свою вину волгоградка не признала, хотя суд посчитал доказательства достаточными для ее ареста. Правда, адвокат обвиняемый с такой мерой пресечения не согласился и обжаловал решение в суде. Но жалобу оставили без удовлетворения, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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