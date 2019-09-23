2019-09-23T11:37:21+03:00
Происшествия

Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия

Его будут судить за растрату и служебный подлог
Екатерина МАЛИНИНА
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Ремонт обошелся в 9,5 тысяч рублей.Ремонт обошелся в 9,5 тысяч рублей.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Забота о родителях – обязанность каждого человека. Правда, иногда за помощь родственникам можно и в тюрьму сесть. Под следствием оказался директоров коммунального предприятия в Ольховке Волгоградской области.

О преступлении стало известно после прокурорской проверки. Надзорное ведомство изучало контракты, которые заключило местное МУП в последнее время. Среди них и договор с предпринимателем о ремонте транспорта предприятия: тракторов, грузовиков. В этом перечне оказались и старенькие «жигули». Они и заинтересовали ревизоров. Оказалось, что принадлежит машина матери директора предприятия и попала в этот список абсолютно незаконно. Сумма ущерба хоть и не большая, но как говорят, важен сам факт.

- Мужчина внес недостоверные сведения в заказ-наряд и договор. Теперь его будут судить за служебный подлог и растрату, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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