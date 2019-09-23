В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-23T11:09:11+03:00

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Конкурсный управляющий призван контролировать, куда уходят деньги на доверенном ему предприятии, расплачиваться по долгам перед сотрудниками, налоговой, кредиторами. Но среди этой профессии встречаются не чистые на руку люди. В Волгограде под суд идет 63-летний мужчина. Его назначили конкурсным управляющий "Волгогратрейд". Фирма не имела долгов перед сотрудниками, но у нее были значительные неисполненные обязательства перед налоговой.

Вместо того, чтобы разбираться с делами, мужчина обналичил с расчетного счета компании 500 тысяч рублей и взял их себе. Через два года волгоградца отстранили от должности, тогда и вскрылась кража.

- Свою вину подозреваемый признал и даже сумел вернуть час похищенного – 100 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU