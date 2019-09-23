2019-09-23T11:09:11+03:00
Происшествия

В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей

Он обналичил деньги, которые были на счете
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина снял со света компании 500 тысяч рублей.Мужчина снял со света компании 500 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Конкурсный управляющий призван контролировать, куда уходят деньги на доверенном ему предприятии, расплачиваться по долгам перед сотрудниками, налоговой, кредиторами. Но среди этой профессии встречаются не чистые на руку люди. В Волгограде под суд идет 63-летний мужчина. Его назначили конкурсным управляющий "Волгогратрейд". Фирма не имела долгов перед сотрудниками, но у нее были значительные неисполненные обязательства перед налоговой.

Вместо того, чтобы разбираться с делами, мужчина обналичил с расчетного счета компании 500 тысяч рублей и взял их себе. Через два года волгоградца отстранили от должности, тогда и вскрылась кража.

- Свою вину подозреваемый признал и даже сумел вернуть час похищенного – 100 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долговая яма растет: администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит
В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде