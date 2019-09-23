В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
Конкурсный управляющий призван контролировать, куда уходят деньги на доверенном ему предприятии, расплачиваться по долгам перед сотрудниками, налоговой, кредиторами. Но среди этой профессии встречаются не чистые на руку люди. В Волгограде под суд идет 63-летний мужчина. Его назначили конкурсным управляющий "Волгогратрейд". Фирма не имела долгов перед сотрудниками, но у нее были значительные неисполненные обязательства перед налоговой.
Вместо того, чтобы разбираться с делами, мужчина обналичил с расчетного счета компании 500 тысяч рублей и взял их себе. Через два года волгоградца отстранили от должности, тогда и вскрылась кража.
- Свою вину подозреваемый признал и даже сумел вернуть час похищенного – 100 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU