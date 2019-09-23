На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-23T12:12:30+03:00

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Авария произошла на остановке площадь Дзержинского в Тракторозаводском районе. Рейсовый автобус остановился, чтобы высадить и посадить пассажиров. Но даже не успел открыть двери, как в него врезалась маршрутка №260. 32-летний водитель «Форда» не выдержал дистанцию и не успел вовремя нажать на тормоз. Удар был внушительным. Но если в автобусе люди получили максимум по паре синяков, то те, кто находился в микроавтобусе, получили травмы посерьезней.

Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у 33-летней женщины, 39-летнего мужчины и 16-летней девушки сотрясение головного мозга. Всех троих отвезли в больницу.

Пассажиров автобуса пересадили на ближайший следовавший за ним рейс. Пассажиры маршрутки получили свои деньги обратно и самостоятельно добирались до пункта назначения.

- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU