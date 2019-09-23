2019-09-23T12:12:30+03:00
Происшествия

На Тракторном маршрутка въехала в автобус: трое в больнице

Водитель «Форда» не выдержал дистанции
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Авария произошла на остановке "площадь Дзержинского"Авария произошла на остановке "площадь Дзержинского"Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария произошла на остановке площадь Дзержинского в Тракторозаводском районе. Рейсовый автобус остановился, чтобы высадить и посадить пассажиров. Но даже не успел открыть двери, как в него врезалась маршрутка №260. 32-летний водитель «Форда» не выдержал дистанцию и не успел вовремя нажать на тормоз. Удар был внушительным. Но если в автобусе люди получили максимум по паре синяков, то те, кто находился в микроавтобусе, получили травмы посерьезней.

Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали у 33-летней женщины, 39-летнего мужчины и 16-летней девушки сотрясение головного мозга. Всех троих отвезли в больницу.

Пассажиров автобуса пересадили на ближайший следовавший за ним рейс. Пассажиры маршрутки получили свои деньги обратно и самостоятельно добирались до пункта назначения.

- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долговая яма растет: администрация Волгограда берет 1,1 миллиарда рублей в кредит
В Волгограде Михаил Таранцов оспаривает итоги выборов через суд
Упал с лестницы: в Астрахани насмерть разбился строитель
В Волгограде сирота добился жилья только через суд
В Астрахани пропал второй рыбак за неделю
Волгоградскую детвору зовут на «Пижамную вечеринку»
В Волгограде судят налоговика ФНС №11 за взятку в четверть миллиона рублей
Директор МУПа отремонтировал мамины «Жигули» за счет предприятия
В Волгограде конкурсный управляющий украл полмиллиона рублей
Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом
В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии
В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес
Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей
Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой
В Волгограде погас свет в нескольких районах
Волгоградку, летевшую в Иркутск, откачивала бригада медиков во главе с министром
Роструд: в Волгоградской области 600 вакансий с зарплатой более 80 тысяч рублей
Торжественно, но без пафоса: 24 сентября пройдет инаугурация губернатора Андрея Бочарова
В Михайловке на пожаре сгорели мать с дочерью
В Волгограде на перекрестке столкнулись «Мазда» и «УАЗ Патриот»
В Волгоградской области водитель-пенсионер сбил школьника на велосипеде