Волгоградец напал на прихожан католического храма с ножом

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-23T10:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в католическом храме на улице Пражской в Центральном районе в эту субботу. В помещение зашел мужчина. Но не для того, чтобы молиться. Он стал подходить к прихожанам и требовать с них денег. В руках у агрессивного посетителя был нож. Кто-то из очевидцев позвонил в полицию и сообщил о нападении.

Сотрудник патрульно-постовой службы были на месте уже через несколько минут. К этому моменту мужчина уже сбежал, но его удалось догнать в ближайшем дворе. Как выяснили следователи, разбойнику 45 лет, они нигде не работает. До этого уже отсидел за хранение наркотиков. Постоянной прописки у него нет. Свою вину подозреваемый признал. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

- В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за разбой, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU