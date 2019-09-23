В Волгограде пассажирка автобуса получила травму во время аварии

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-23T10:09:19+03:00

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Авария в Тракторозаводском районе произошла в половине десятого утра воскресенья. 42-летний мужчина ехал по проспекту Ленина в сторону центра. На перекрестке с улице Ополченской он решил повернуть направо. Но водитель ехал во втором ряду, забыв заранее перестроиться. Он повернул налево и врезался в автобус «ЛИАЗ» с пассажирами. Удар был внушительным. В общественном транспорте упало несколько человек. Среди ни была и 77-летняя пенсионерка. Она получила несколько травм. Водитель вызвал «скорую», сотрудников ГИБДД. Медики отвезли пострадавшую в больницу. Все пассажиры застрахованы, так что пострадавшую обеспечат всеми необходимыми лекарствами.

Остальных пассажиров водитель пересадил на ближайший рейс, следовавший за ним.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU