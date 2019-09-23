В Волгограде администрацию через суд обязали избавить от свалок городской лес

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-23T09:52:45+03:00

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Волгоград становится чище. Город действительно стали убирать: по утрам дворники метут дворы, а специальные машины счищают грязь с дорог. Но, к сожалению, коммунальщики не заходят в городские леса. Хотя они постепенно становятся большими свалками. Мусор туда свозят и организации и сами же жители. Активисты организуют субботники, добровольцы собирают большие пакеты с отходами. И это здорово. Но обязанность содержать городской лес в чистоте лежит все таки на администрации Волгограда. Именно поэтому, когда сотрудники Волгоградской природоохранной прокуратуры нашли на территории Ворошиловского лесничества 15 несанкционнированных свалок, то потребовали от мэрии их убрать.

Но резолюция чиновников на это одна: нет денег. Тогда сотрудники надзорного ведомства обратились в суд, который встал на сторону защитников природы.

- Суд обязал администрацию Волгограда принять меры для уборки мусора. Сделать это надо в течение трех месяцев. У мэрии есть время обжаловать это решение в суде, - рассказал «КП-Волгоград» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU