Достойны пьедестала: 180 детей соревновались в ловкости под присмотром Елены Исинбаевой

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-23T10:20:34+03:00

Спортсменка провела уже пятые соревнования для ребят из детских домов, интернатов и социальных центров

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Соревнованиям "Каждый ребенок достоин пьедестала!" пять лет. Пятый год ребята из детских домов, школ-интернатов, социальных центров могут почувствовать себя настоящими чемпионами. Приезжают на состязание, организованное фондом Елены Исинбаевой, школьники с разных уголков страны. В этом году в отборочных турах приняли участие более 900 спортсменов из Волгоградской области, Ставрополя, Воронежа, Саратова, Махачкалы и Белгорода.. В финал прошли около 180 участников.

Они соревновались в подтягивании, качании пресса, гибкости, челночном беге, прыжках в длину, отжимании. Также провели для них танцевально-музыкальный и художественный конкурсы. Каждый мог проявить свои таланты.

Елена Исинбаева вот уже пятый год организовывает эти соревнования. Фото: администрация Волгоградской области

Но главным для этих ребят стало внимание, ощущение собственной важности, уверенность в своих силах.

Поддерживала мальчишек и девчонок и сама Елена Исинбаева. Она болела за них во время состязаний и вручала призы победителям.

- Дети счастливы, довольны и мы тоже рады! Проект на столько нужный и успешный, что мы будем стараться вывести его на всероссийский уровень! – поделилась своими мыслями спортсменка в своем инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU